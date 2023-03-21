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«Милан», «Интер» и «Тоттенхэм» хотят приобрести форварда «Зальцбурга» — Плеттенберг

«Милан», «Интер» и «Тоттенхэм» хотят приобрести форварда «Зальцбурга» — Плеттенберг
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Швейцарский нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафор решительно настроен перейти в более сильный клуб ближайшим летом. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, швейцарец, контракт которого с «Зальцбургом» действует до июня 2024 года, не ведёт с австрийским клубом переговоров о новом соглашении. В приобретении нападающего заинтересованы итальянские «Милан» и «Интер», а также лондонский «Тоттенхэм». Компенсация за Окафора должна составить около € 20-25 млн.

22-летний Окафор забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах.

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