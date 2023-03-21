Чалов — об отсутствии Барриоса у «Зенита»: ключевой игрок, стало больше пространства

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал тот факт, что «Зенит» принял участие в матче с армейцами в 20-м туре Российской Премьер-Лиги без полузащитника Вильмара Барриоса. Чалов считает, что отсутствие колумбийца открыло его команде больше пространства для атак.
«Все прекрасно понимали, что Вильмар Барриос — ключевой футболист для «Зенита». Готовились, что в центре будет играть либо Дуглас Сантос, либо Далер Кузяев. Мы готовились к этому всю неделю, не было трудностей. У соперника выпадает ключевой футболист, становится больше пространства, места для атаки», — сказал Чалов в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
ЦСКА одержал победу со счётом 1:0, единственный гол забил именно Фёдор Чалов. Впереди у команд международная пауза, но и ЦСКА, и «Зенит» проведут товарищеские матчи. «Зенит» встретится в гостях с «Фенербахче» (23 марта), а ЦСКА дома примет 2DROTS (25 марта).
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