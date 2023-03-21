Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры в 39 лет

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор объявил о завершении профессиональной игровой карьеры в возрасте 39 лет.

«Моя карьера профессионального спортсмена была полна чередой взлётов и падений, но она была невероятным приключением. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом со мной на каждом шагу. Я очень благодарен за всё и взволнован тем, что должно произойти», — написал футболист на своей официальной странице в социальных сетях.

Адебайор играл за «Монако», английские «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», турецкие «Башакшехир» и «Кайсериспор», а также мадридский «Реал» и другие клубы. Последней командой нападающего была «Семасси» из Того. Форвард выигрывал Кубок Испании в 2011 году.