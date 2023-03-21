Леонид Слуцкий объяснил, почему в стартовом составе «Краснодара» так мало россиян

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о ситуации в «Краснодаре».

«У «Краснодара» стиль и философия выше, чем результат? Да, это влияет. Когда тебе всё время говорят: «У нас должен быть стиль, ребят, результат не важен. Лучше мы проиграем в нашем стиле, чем выиграем в не нашем». Это искажение спортивной сути. Потому что всегда проиграть хуже, чем выиграть.

Четвёртое место, которое они заняли в прошлом сезоне российским костяком, как понимаю, не устроило руководство клуба стилистически. Для той команды четвёртое место — фантастический результат. Но стилистически это не устроило, так как бились, колотились, старались, везло, были ситуативные моменты. Все сказали «нет», нам нужно добиваться результата через качественно построенную игру, через философию. Поэтому сейчас у команды, как думаю, изменения глобального характера, где в составе лишь два футболиста, имеющие право играть за сборную России. Это прямой показатель слов: «Ребята, мне четвёртое место с таким качеством игры не нужно, мне нужно и место, но и определённый стандарт по качеству игры». Поэтому смена направления, подбор игроков», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».