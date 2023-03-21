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Гризманн может уйти из сборной Франции из-за капитанства Мбаппе — L'Equipe

Гризманн может уйти из сборной Франции из-за капитанства Мбаппе — L'Equipe
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, форвард серьёзно задумался о своём будущем в национальной команде. Размышления Гризманна о завершении карьеры в сборной Франции связаны с уходом многолетних партнёров, нападающего Уго Льориса и Рафаэля Варана, которые ушли из национальной команды после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также форвард расстроен отсутствием в сборной Франции своего друга Поля Погба.

Ещё одна из причин возможного ухода из сборной Франции Гризманна — капитанство Килиана Мбаппе. 24-летний форвард стал новым капитаном французов, несмотря на то что игрок «Атлетико» дольше представляет свою страну на международном уровне.

Ближайший сбор французской национальной команды в марте, на который вызван Гризманн, должен помочь ему определиться со своим будущим в сборной.

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