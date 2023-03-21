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Сборная России объявила об отъезде Артёма Макарчука из расположения команды

Сборная России объявила об отъезде Артёма Макарчука из расположения команды
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук по состоянию здоровья пропустит мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды России и вернётся в клуб. Он уже покинул расположение сборной России, информирует пресс-служба национальной команды.

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