Сборная России объявила об отъезде Артёма Макарчука из расположения команды

Защитник «Сочи» Артём Макарчук по состоянию здоровья пропустит мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды России и вернётся в клуб. Он уже покинул расположение сборной России, информирует пресс-служба национальной команды.