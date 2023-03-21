«Один из лёгких матчей, стиль выше результата». Слуцкий — об игре с «Краснодаром-2»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил матч нынешнего сезона с «Краснодаром-2», когда казанцы забили сопернику пять мячей (5:2).
«В этом году в Мелбет Первой лиге мы сыграли с «Краснодаром-2». Стилистически команда полностью соответствует требованиям: 4-3-3, выходит только через короткие передачи, много комбинирует. Это была одна из самых лёгких игр, потому что мы знали, что будем прессинговать, а они будут из него выходить. В какой-то момент молодые ребята не справились с этим, а мы им забили пять. Поэтому «Краснодар-2» находится на последнем месте в турнирной таблице. Они хотят, чтобы философия была выше результата. Философия соблюдена, но результат — последнее место в Первой лиге. Стиль выше результата», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 21 марта 2023
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