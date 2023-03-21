Агуэро — фанатам «Реала»: плачьте и идите в задницу!

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро эмоционально отреагировал на победный гол «Барселоны» в матче чемпионата Испании с «Реалом» (2:1).
Агуэро вёл прямую трансляцию на популярной стриминговой платформе Twitch, и после забитого мяча Франка Кессье аргентинец закричал: «Я говорил, что они забьют ещё один гол! Давай, чёрт подери, давай! Плачьте, мадридиста! Идите в задницу!»
После 26 туров «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 68 очков. «Реал», в свою очередь, занимает второе место, набрав 56 очков.
Напомним, Агуэро выступал за «Барселону» с мая по декабрь 2021 года. Аргентинский форвард был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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