«Барселона» заинтересована в Канселу. Игрок может остаться в «Баварии» — Плеттенберг

Португальский крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может пополнить состав испанской «Барселоны». Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации журналиста, руководство «Баварии», главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман и сам Канселу понимают, что защитник выступает не на том уровне, которого от него ожидали, когда брали в аренду у «Манчестер Сити». Португалец не исключает возможности остаться в мюнхенском клубе по окончании сезона, однако финальное решение ещё не принято, а футболистом интересуется «Барселона», которая ищет возможность подписания правого защитника.
28-летний Канселу сыграл за «Баварию» девять матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
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