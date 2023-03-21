Вячеслав Караваев: контракт с Зенитом» согласован, но не подписан

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что согласовал новый контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

«Малком после матча с ЦСКА улыбался с паспортом РФ? Он всегда улыбается — ходит весёлый. Если ему комфортно, то почему он должен быть недоволен?

Неприятно проигрывать. Но сейчас мы находимся в сборной — надо готовиться к играм. Настроение боевое.

Контракт с Зенитом» согласован, но не подписан», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Караваев стал игроком «Зенита» в сентябре 2019 года, перейдя из «Витесса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.