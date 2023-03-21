«Он занимается совершенно другим видом спорта». Локателли — о Ди Марии

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли оценил своего одноклубника нападающего Анхеля Ди Марию, заявив, что он является экстраординарным и невероятным футболистом, который при этом остаётся скромным человеком.

«Ди Мария — экстраординарный, невероятный игрок. Он не имеет к нам никакого отношения. Анхель занимается совершенно другим видом спорта, и всё же он очень скромный человек, несмотря на все его титулы и клубы, в которых он играл», — сказал Локателли в видео на Twitch-канале «Ювентуса».

35-летний Ди Мария забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 24 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Также нападающий является чемпионом мира, выиграв турнир со сборной Аргентины в 2022 году.

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