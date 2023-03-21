«Он занимается совершенно другим видом спорта». Локателли — о Ди Марии

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли оценил своего одноклубника нападающего Анхеля Ди Марию, заявив, что он является экстраординарным и невероятным футболистом, который при этом остаётся скромным человеком.
«Ди Мария — экстраординарный, невероятный игрок. Он не имеет к нам никакого отношения. Анхель занимается совершенно другим видом спорта, и всё же он очень скромный человек, несмотря на все его титулы и клубы, в которых он играл», — сказал Локателли в видео на Twitch-канале «Ювентуса».
35-летний Ди Мария забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 24 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Также нападающий является чемпионом мира, выиграв турнир со сборной Аргентины в 2022 году.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ
- 21 марта 2023
-
12:43
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:29
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:13
-
11:59
-
11:57
-
11:41
-
11:24
-
11:04
-
11:03
-
11:03
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:13
-
10:06
-
10:05
-
10:03
-
09:57
-
09:57
-
09:49
-
09:47
-
09:33
-
09:21
-
09:19
-
09:12
-
09:05
-
09:04
-
08:51
-
08:50