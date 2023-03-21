Защитник «Зенита» Караваев: в сборной России не пахнет спартаковским духом
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что в сборной России по футболу нет духа «Спартака» из-за большого количества футболистов красно-белых.
«Как себя чувствую в сборной, когда в сборной восемь игрков из «Спартака»? Из других команд тоже есть футболисты — ничего страшного. Это сборная, поэтому здесь нет никаких клубных вещей. У нас есть одна цель и мы движемся к ней. В сборной России не пахнет спартаковским духом — пахнет духом сборной», — передаёт слова Вячеслава Караваева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
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