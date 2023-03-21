«Травмы — совпадение». Карпин — о неприезде Головина и Миранчука в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о травмах полузащитников «Монако» Александра Головина и «Торино» Алексея Миранчука. Они не позволили футболистам приехать в расположение национальной команды.

«Травмы — совпадение. Нет смысла приезжать, когда травмированы. Мы получили от клубов медицинские документы. Игроки хотели приехать, чтобы увидеться. Грубо говоря — погостить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проводит мартовский сбор. 23-го числа команда Карпина встретится в Тегеране с Ираном, а 26 марта с Ираком в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Для Головина и Миранчука появление в сборной России могло стать первым с ноября 2021 года.