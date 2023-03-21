«Травмы — совпадение». Карпин — о неприезде Головина и Миранчука в сборную России
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о травмах полузащитников «Монако» Александра Головина и «Торино» Алексея Миранчука. Они не позволили футболистам приехать в расположение национальной команды.
«Травмы — совпадение. Нет смысла приезжать, когда травмированы. Мы получили от клубов медицинские документы. Игроки хотели приехать, чтобы увидеться. Грубо говоря — погостить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сборная России проводит мартовский сбор. 23-го числа команда Карпина встретится в Тегеране с Ираном, а 26 марта с Ираком в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Для Головина и Миранчука появление в сборной России могло стать первым с ноября 2021 года.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
12:43
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:29
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:13
-
11:59
-
11:57
-
11:41
-
11:24
-
11:04
-
11:03
-
11:03
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:13
-
10:06
-
10:05
-
10:03
-
09:57
-
09:57
-
09:49
-
09:47
-
09:33
-
09:21
-
09:19
-
09:12
-
09:05
-
09:04
-
08:51
-
08:50
Партнерский контент