Валерий Карпин объяснил, в каком случае может вызвать Артёма Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что вызовет форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу в национальную команду, если сборную России вернут в европейские соревнования. Сейчас команда рассчитана на футболистов до 30 лет.

«Дзюба? Если что-то поменяется и Россию разбанят, то шансы попасть в сборную есть. Как и у любого игрока до бана.

Нет шансов, пока не разбанят? Свыше 30 лет — нет шансов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

34-летний Дзюба в последний раз выходил на поле в футболке сборной России в июне 2021 года в матчах чемпионата Европы. В июле того же года команду возглавил Валерий Карпин, с тех пор Дзюба, делящий с Александром Кержаковым (30) первое место в списке бомбардиров сборной России, за неё не играл.