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Валерий Карпин: не почувствовал, что интерес к сборной России угас

Валерий Карпин: не почувствовал, что интерес к сборной России угас
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил падение интереса к футболу в России, заявив, что не почувствовал, что он как-либо снизился в последнее время.

«Не почувствовал, что интерес к сборной России угас. Как были обсуждения — хорошие и плохие — так и есть сейчас. Реабилитироваться пока не за что. За проигрыш в Хорватии реабилитировать можно, но сейчас уже другие футболисты. Эти сборы нужны, чтобы показать, что мы ещё есть. За одну тренировку наладить или отладить что-то сложно, но попытаться можно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина потерпела лишь одно поражение, уступив Хорватии в решающем матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

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