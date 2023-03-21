Карпин рассказал, почему сборная России готовилась к матчу с Ираном на базе «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему российская национальная команда готовилась к товарищескому матчу с Ираном на базе московского «Динамо», а не в Новогорске. Наставник объяснил это тем, что на базе бело-голубых логичнее проводить тренировочные занятия.

«Почему тренировка сборной прошла на базе «Динамо», а не в Новогорске? Здесь открытое и готовое поле. В Новогорске поле нужно было расконсервировать для одной тренировки, но здесь логичнее проводить тренировки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сборная России должна сыграть с Ираном 23 марта в Тегеране. Также российская национальная команда планирует провести контрольную встречу с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге.