Карпин: может, меня не будет в сборной, когда Малком и Клаудиньо смогут играть за Россию
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о получении российского паспорта бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.
«Гражданство для Малкома и Клаудиньо? Со мной это не обсуждалось. Может, меня уже не будет в сборной, когда они смогут играть за Россию. У Малкома два года до этого момента. Может многое поменяться за это время», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Текущее соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Для того чтобы иметь право играть за сборную России, Малком (переехал в 2019) и Клаудиньо (перешёл в 2021) должны прожить на территории Российской Федерации пять лет.
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