Карпин ответил, обсуждал ли с главой РФС Дюковым возможный переход России в Азию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не общался с президентом РФС Александром Дюковым на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию.

«С Дюковым по Азии не разговаривал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С тех пор национальная команда проводит лишь товарищеские матчи. Позднее появилась информация, что РФС может рассмотреть переход в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы сборная России могла играть в официальных матчах. Создана специальная группа для решения этого вопроса, но окончательный ответ ещё не вынесен. Бан сборной России не имеет срока: он может быть как продлён на предстоящий турнир, так и снят в любое время.