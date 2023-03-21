Карпин ответил, обсуждал ли с главой РФС Дюковым возможный переход России в Азию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не общался с президентом РФС Александром Дюковым на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию.
«С Дюковым по Азии не разговаривал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С тех пор национальная команда проводит лишь товарищеские матчи. Позднее появилась информация, что РФС может рассмотреть переход в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы сборная России могла играть в официальных матчах. Создана специальная группа для решения этого вопроса, но окончательный ответ ещё не вынесен. Бан сборной России не имеет срока: он может быть как продлён на предстоящий турнир, так и снят в любое время.
- 21 марта 2023
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:44
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
13:06
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:43
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:29
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:13
-
11:59
-
11:57
-
11:41