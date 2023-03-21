Валерий Карпин: сборной России хочется играть с сильными командами, а не со слабыми
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальной команде хотелось бы встречаться и играть с сильными соперниками, а не слабыми.
«Для нас ничего не изменилось. Абсолютно без разницы, кто у нас в соперниках — хочется выигрывать всегда.
Но одно дело проверять себя с Таджикистаном, а другое — с командой чемпионата мира? Вот и проверим. Хочется играть с сильными командами, а не со слабыми, но очки за это не дают. В любом виде спорта любой спортсмен хочет выигрывать. Как раз сейчас это и нужно сделать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сборная России продолжает отбывать бессрочную дисквалификацию, наложенную на РФС в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА.
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