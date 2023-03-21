Карпин: замечательно, что с Ираком сыграем в России. Надеемся, нам окажут поддержку

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о первом домашнем матче национальной команды за долгое время. Специалист выразил надежду на то, что болельщики окажут сборной России серьёзную поддержку.

«Замечательно, что с Ираком сыграем в России. Мы год отсутствовали. Надеемся, нам окажут поддержку», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге). На данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.