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Сафонов отрабатывал сейвы, тренировку сборной России смотрели дети. Лучшие фото

Сафонов отрабатывал сейвы, тренировку сборной России смотрели дети. Лучшие фото
Тренировка сборной России
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21 марта на базе московского «Динамо» сборная России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с Ираном.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил, почему подготовка проходит не в Новогорске.

«Здесь открытое и готовое поле. В Новогорске поле нужно было расконсервировать для одной тренировки, но здесь логичнее проводить тренировки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч с Ираном состоится 23 марта в Тегеране. Затем 26 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведёт контрольную встречу с командой Ирака.

Лучшие фото с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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