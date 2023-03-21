Сафонов отрабатывал сейвы, тренировку сборной России смотрели дети. Лучшие фото
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21 марта на базе московского «Динамо» сборная России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с Ираном.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил, почему подготовка проходит не в Новогорске.
«Здесь открытое и готовое поле. В Новогорске поле нужно было расконсервировать для одной тренировки, но здесь логичнее проводить тренировки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч с Ираном состоится 23 марта в Тегеране. Затем 26 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведёт контрольную встречу с командой Ирака.
Лучшие фото с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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