Виталий Кафанов объяснил решение не вызывать Илью Лантратова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил решение не вызывать в национальную команду голкипера «Локомотива» Илью Лантратова.
«Расширенный список нужно было подавать до возобновления чемпионата, то есть было непонятно, кто начнёт сезон в «Локомотиве». Давайте разберём ситуацию со «Спартаком» и «Динамо». Мы знали заранее, что у «Спартака» в Кубке играет Максименко, а в РПЛ — Селихов. Как и в «Динамо» в Кубке Лещук, а в чемпионате — Шунин. Поэтому сразу включили в список и Селихова, и Шунина. В «Локомотиве» было непонятно, Илья только пришёл, а там ещё два хороших вратаря. Мы не знали, кто начнёт первым номером.
Потом была ситуация с Матвеем Сафоновым: были и положительные, и отрицательные тесты на коронавирус. Два положительных, три отрицательных. Он приехал в последний момент, за «Краснодар» не играл, поэтому вот так и сложился список. Заявка была чуть раньше, потому что нужна была виза в Иран», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 марта 2023
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