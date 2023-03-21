Кафанов: Лунёв и Хайкин не рассматривались в сборную России. Ребята сейчас не играют

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что в команду не рассматривались вратарь «Байера» Андрей Лунёв и голкипер «Бристоля» Никита Хайкин из-за отсутствия игровой практики.

«Лунёв и Хайкин не рассматривались в сборную России. Ребята сейчас не играют в своих клубах», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России 23 марта проведёт товарищеский матч с командой Ирана в Тегеране, а 26-го числа встретится с Ираком на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

31-летний Лунёв в нынешнем сезоне вышел на поле лишь в одном матче Бундеслиги, пропустив два мяча. Его контракт с «Байером» истекает в конце сезона.

27-летний Хайкин ещё не успел дебютировать за английский «Бристоль», состав которого он пополнил на правах свободного агента в январе 2023 года.