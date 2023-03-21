Холанд не сыграет за сборную Норвегии в матчах с Испанией и Грузией

Нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не примет участия в ближайших матчах национальной команды из-за травмы паха. Об этом сообщает пресс-служба норвежской сборной.
Нападающий вернётся в расположение своего клуба для дальнейшего обследования.
«Мы надеялись, что он протянет до субботы, но после вчерашних анализов и обследований стало ясно, что он не сможет сыграть с Испанией и Грузией. Лучше, чтобы он прошёл медицинское обследование в клубе», — сказал врач норвежской сборной Ола Санд.
22-летний Холанд забил 42 гола и сделал пять результативных передач в 37 сыгранных матчах за «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Нападающий пополнил состав англичан только перед стартом сезона.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
- 21 марта 2023
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