Матиас Норманн объяснил, почему вернулся в Россию после игры в АПЛ

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн объяснил своё решение вернуться в Россию, несмотря на ситуацию в мире. Напомним, в своё время Норманн перешёл из «Ростова» в «Норвич», однако после вылета «канареек» из АПЛ Матиас вернулся в Россию и подписал контракт с московским «Динамо». Болельщиков удивило это решение норвежского легионера, ведь в тот период иностранцы активно покидали РПЛ из-за политической обстановки.

«Почему я вернулся в Россию? Никогда не пойму, почему люди этим удивлены. Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия — места, где я могу играть. А футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы.

Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице. И, безусловно, здесь я счастлив. Когда предложение из «Динамо» появилось, я даже не думал о том, чтобы сказать «нет». Решил всё сразу. Это лучшее, что могло со мной произойти», — приводит слова Норманна «Спорт-экспресс».