Кафанов: если бы Сафонов не приехал в сборную, то с Ираком в Питере сыграл бы Лантратов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что в случае отсутствия Матвея Сафонова на мартовских сборах из-за болезни ворота национальной команды в матче с Ираком занял бы вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.

«Если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком в Питере мы готовы были вызвать Лантратова. Даже не просто вызвать, а сразу играть», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матвей Сафонов мог пропустить мартовский сбор национальной команды из-за положительного теста на коронавирус. Однако затем он показал отрицательный результат, что позволило вратарю «Краснодара» отправиться в расположение сборной России.

Сборная России проведёт матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге, 23-го числа команда встретится с Ираном в Тегеране.