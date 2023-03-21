Кафанов: если бы Сафонов не приехал в сборную, то с Ираком в Питере сыграл бы Лантратов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что в случае отсутствия Матвея Сафонова на мартовских сборах из-за болезни ворота национальной команды в матче с Ираком занял бы вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.
«Если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком в Питере мы готовы были вызвать Лантратова. Даже не просто вызвать, а сразу играть», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матвей Сафонов мог пропустить мартовский сбор национальной команды из-за положительного теста на коронавирус. Однако затем он показал отрицательный результат, что позволило вратарю «Краснодара» отправиться в расположение сборной России.
Сборная России проведёт матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге, 23-го числа команда встретится с Ираном в Тегеране.
- 21 марта 2023
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