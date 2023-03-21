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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Монако» Дисаси

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Монако» Дисаси
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Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение французского защитника «Монако» Акселя Дисаси. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, Дисаси соответствует критериям, по которым «красные дьяволы» ищут себе футболиста в центр защиты — сильного в верховых единоборствах. Несколько недель назад представители обеих команд встретились для проведения переговоров. Потенциальный трансфер оценивается в € 50 млн.

25-летний Дисаси сыграл за «Монако» 39 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Центральный защитник отметился в них пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Примечательно, что одним из игроков обороны «Манчестер Юнайтед» является соотечественник Дисаси — Рафаэль Варан.

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