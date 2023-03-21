«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Монако» Дисаси

Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение французского защитника «Монако» Акселя Дисаси. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, Дисаси соответствует критериям, по которым «красные дьяволы» ищут себе футболиста в центр защиты — сильного в верховых единоборствах. Несколько недель назад представители обеих команд встретились для проведения переговоров. Потенциальный трансфер оценивается в € 50 млн.

25-летний Дисаси сыграл за «Монако» 39 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Центральный защитник отметился в них пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Примечательно, что одним из игроков обороны «Манчестер Юнайтед» является соотечественник Дисаси — Рафаэль Варан.

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