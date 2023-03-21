Тренер вратарей сборной России: у Ломаева смелый стиль игры, но надо добавить в надёжности
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере самарских «Крыльев Советов» Иване Ломаеве, похвалив его за смелый стиль игры, но отметив, что ему стоить добавить в надёжности.
«Почему Ломаева не было даже в расширенном списке? Концовку чемпионата в «Крыльях» играл не он, а Богдан Овсянников. Как и в случае с Лантратовым, мы не знали, кто у них начнёт чемпионат.
У Ломаева смелый стиль игры — это хорошо. Но мы с ним говорили, что должен играть смело, но при этом и надёжность должна присутствовать. Иван должен добавить в надёжности», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Отметим, что Ломаев не попал в окончательный состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком.
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