Тренер вратарей сборной России: у Ломаева смелый стиль игры, но надо добавить в надёжности

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере самарских «Крыльев Советов» Иване Ломаеве, похвалив его за смелый стиль игры, но отметив, что ему стоить добавить в надёжности.

«Почему Ломаева не было даже в расширенном списке? Концовку чемпионата в «Крыльях» играл не он, а Богдан Овсянников. Как и в случае с Лантратовым, мы не знали, кто у них начнёт чемпионат.

У Ломаева смелый стиль игры — это хорошо. Но мы с ним говорили, что должен играть смело, но при этом и надёжность должна присутствовать. Иван должен добавить в надёжности», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что Ломаев не попал в окончательный состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком.