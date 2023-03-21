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«Пари НН» может лишиться финансирования из-за ухода титульного спонсора

«Пари НН» может лишиться финансирования из-за ухода титульного спонсора
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Титульный спонсор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» букмекерская компания PARI может разорвать свои отношения с нижегородской командой. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в руководстве компании недовольны тремя фактами: результатами команды в текущем сезоне, ситуацией с полузащитником Ярославом Михайловым и приоритетами правительства нижегородской области. Крайней мерой PARI будет прекращение финансирования «Пари НН» в случае, если команда вылетит из РПЛ по итогам сезона.

Михайлов появился на поле в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1), имея перебор жёлтых карточек. Нижегородцам грозит техническое поражение.

Руководство PARI считает, что правительство Нижегородской области уделяет недостаточно внимания футбольному клубу, отдавая предпочтение хоккейному «Торпедо».

«Пари НН» после 20 сыгранных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице с 20 набранными очками.

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