«Ужасно, но мне смешно». Канчельскис — о допуске дисквалифицированных игроков в КР и РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о выходе дисквалифицированных футболистов на поле в матчах Кубка и чемпионата страны. Напомним, за последнее время произошло сразу несколько подобных прецедентов. «Локомотив» в кубковом матче выпустил Дмитрия Баринова, а «Пари НН» в игре РПЛ — Ярослава Михайлова.

«Как можно так работать? Гнать надо таких работников. Как можно не заметить, что футболист не имеет права играть? Я этого не понимаю. Они должны следить, каждый должен заниматься своим делом. Не главный тренер ведь должен это делать — для этого есть люди, которые этим занимаются. Такие случаи — смешно. Конечно, это ужасно, но мне смешно, ведь я никогда с таким не сталкивался. Как они работают? Зачем им тогда зарплаты платят?

Будут ли внимательнее следить за этим после двух ситуаций подряд? Обязаны. Они же приходят на работу, получают за это деньги. Это кошмар и дикость — так работать нельзя», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.