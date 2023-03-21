«Наполи» не будет выкупать Ндомбеле у «Тоттенхэма». Лондонцы хотят € 30 млн

Итальянский «Наполи» не будет использовать опцию выкупа французского полузащитника Танги Ндомбеле у лондонского «Тоттенхэма» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Il Matino.
По информации источника, футболист будет вынужден вернуться обратно в «Тоттенхэм», однако «шпоры» будут готовы расстаться с 26-летним полузащитником за сумму около € 30 млн.
Ндомбеле присоединился к «Наполи» летом прошлого года на правах аренды. В соглашении между клубами есть пункт, согласно которому неаполитанцы могут выкупить француза за € 28 млн, однако в итальянском клубе не хотят столько платить за полузащитника и могут начать переговоры о снижении суммы трансферы или о продлении аренды Ндомбеле и на следующий сезон.
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