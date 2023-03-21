Киммих высказался об отсутствии в сборной Германии Ройса, Мюллера и других игроков

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих высказался об отсутствии в составе национальной команды на мартовские матчи Марко Ройса, Илкая Гюндогана, Томаса Мюллера, Никласа Зюле, Лероя Зане и Антонио Рюдигера, заявив, что хотел бы их видеть в списке на игры с Перу и Бельгией.

«Марко Ройс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Никлас Зюле, Лерой Зане, Тони Рюдигер, особенно последние трое, я бы хотел, чтобы они были частью сборной. Я разговаривал с Ханси Фликом два или три раза. Он поговорил со многими игроками, обменявшись идеями. Нынешний этап будет очень важным, чтобы проработать определённые вещи, а также определить цели на ближайшие месяцы», — приводит слова Киммиха «твиттер» Bayern&Germany.

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