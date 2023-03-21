Каряка: РПЛ нет смысла переходить на систему «весна-осень» из-за отсутствия еврокубков

Бывший полузащитник «Крыльев Советов», «Динамо» и сборной России Андрей Каряка поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Изначально у меня было мнение, что российскому футболу вообще не следовало переходить на «осень-весна». Плюсы прежней системы — качество полей и климатические условия. Также была возможность лучше подготовиться к еврокубкам. Но сейчас нет смысла переходить на «весна-осень» из-за отсутствия еврокубков», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по решению ФИФА и УЕФА российские клубы отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.