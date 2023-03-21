Шатов: «Урал» всегда останется моим вторым домом. Вагон желания помогать команде

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Олег Шатов назвал уральский клуб своим вторым домом и заявил, что хочет помогать команде, чтобы отблагодарить Екатеринбург и болельщиков за поддержку и веру в игрока.
«Урал» всегда останется моим вторым домом. Здесь всё и всех знаю. Меня все знают. Но главный момент в том, что нужно было прийти не за заслуги, а помочь команде.
Думаю, в конце прошлого сезона сыграл важную роль, помог команде в тяжёлой ситуации. Этим я отблагодарил город и болельщиков за то, что они всегда верили в меня. Хочется так и дальше продолжать. Желания вагон, но всё упирается в здоровье», — приводит слова Шатова пресс-служба «Урала».
32-летний Шатов вернулся в «Урал» в феврале 2022 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за уральцев лишь пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
- 21 марта 2023
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