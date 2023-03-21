Шатов: как только пойму, что становлюсь обузой для «Урала», первым уйду из клуба

Полузащитник «Урала» Олег Шатов заявил о готовности уйти из екатеринбургской команды, если почувствует, что уже больше неспособен приносить команде пользу.

«Конечно. Перенёс уже две операции на голеностоп. Уже хронические проблемы. Но ты можешь быть полезен команде, выходя на замену. Согласен ли я на это? Нет. Я всегда хочу играть полный матч. Но надо понимать, что мне уже не 20 лет. Да, есть такие игроки, как Денис Кулаков, Эрик Бикфалви. Встречал таких игроков, но это единицы. Пока я понимаю, что смогу приносить пользу команде, возможно, мне стоит оставаться. Но как только я пойму, что становлюсь обузой, то первым сделаю шаг, который я сделал в «Рубине», — приводит слова Шатова пресс-служба «Урала».