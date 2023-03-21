Ждёте матча сборной России с Ираном?

В четверг, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади» пройдёт товарищеский матч, в котором сборная Ирана на своём поле примет национальную команду России. Игра пройдёт в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора россиян.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: ждёте ли вы матча Иран — Россия?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Матч с Ираком станет первой международной домашней игрой сборной России за год.