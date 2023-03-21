В АПЛ могут ввести паузы во время матчей для игроков-мусульман во время Рамадана

В английской Премьер-лиге могут появиться паузы во время матчей для футболистов, исповедующих ислам, во время Рамадана. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, английские судьи получили рекомендации делать небольшие паузы для футболистов-мусульман в течение следующего месяца на вечерних играх чемпионата Англии, чтобы игроки могли совершить приём пищи. Также арбитрам предложили перед началом матча определять всех игроков, которым может понадобиться соответствующий перерыв, и заранее договориться с ними о времени, когда состоится пауза в игре.

Во время Рамадана, который в этом году начинается сегодня, 21 марта, и продолжится до 21 апреля, мусульмане соблюдают пост. Ожидается, что звёзды Премьер-лиги, исповедующие ислам, будут воздерживаться от еды и питья в светлое время суток.

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