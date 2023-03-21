Алдонин: российский футбол добивался успехов на клубном уровне при системе «весна-осень»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.
«Обсуждение перехода на «весна-осень» было связано с еврокубками, а сейчас их нет. Есть ли смысл? Хотелось бы, чтобы чемпионат был компактнее, чтобы гораздо больше играли в тёплое время года, нежели в холодное. Но сложно сделать это оптимальным для всех лиг. Однако российский футбол добивался больших успехов на клубном уровне при системе «весна-осень». Но на вопрос, есть ли смысл переходить сейчас, ответить затрудняюсь», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, по решению ФИФА и УЕФА российские клубы отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.
- 21 марта 2023
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