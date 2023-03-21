Мерсон: клуб смотрит на купленных игроков как на более ценных. Маунт — другая история

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал ситуацию с продлением контракта полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

«Мэйсон Маунт, безусловно, был лучшим игроком «Челси» в прошлом сезоне. Он был выдающимся. Другое дело, когда ты продвигаешься по служебной лестнице в футбольном клубе, потому что ты его воспитанник. Когда вас покупают за большие деньги, вас рассматривают как более ценный актив. Вы не выгружаете своих лучших игроков», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «аристократы» будут готовы рассмотреть возможность продажи 24-летнего футболиста, главными претендентами на которого являются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

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Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: