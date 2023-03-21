Шалимов — о «Ростове»: чудо, что с этим составом команда идёт на втором месте

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Ростова» над «Химками» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Видел после игры разочарование Карпина — и оно понятно. Чудо, что с этим составом команда идёт на втором месте. Местами в первом тайме команда показывала то, чего хочет видеть Карпин — в частности, выход из обороны. А после удаления «Химки» перестроились на три центральных защитника — и владели подолгу мячом. «Ростов», уходя в быстрые атаки, не принимал правильные решения в атаке и терял мячи, а мог в итоге и пропустить.

По решениям арбитра. Если бы не дали пенальти на Комличенко, был бы шум — момент аналогичен тому, за что подвергли жесточайшей критике Кукуляка. Есть люди долгорукие, а Коля Комличенко — долгоногий. Он за счёт скорости единоборств и своих длинных ног опережает защитников, и те, не успевая, бьют по ногам. Неважно, с какой силой — это пенальти, и Комличенко очень хорошо чувствует такие моменты, караулит ошибку защитника.

А вот по удалению, на мой взгляд, VAR мог не вмешиваться — игрок «Химок» не хотел наносить травму, но он настолько опоздал к мячу, что врубился в соперника. То есть умысла тут не было, и это, на мой взгляд, жёлтая карточка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».