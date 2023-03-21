«Ньюкасл» вновь попытается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мактоминея

«Ньюкасл Юнайтед» попытается совершить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея ближайшим летом.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что 26-летний игрок сборной Шотландии имеет все данные, чтобы вписаться в игровую систему команды. Также в «Ньюкасле» верят в прогресс Мактоминея, если ему предоставить регулярное игровое время, сообщает The Telegraph.

«Ньюкасл» хотел подписать опорного полузащитника ещё в начале января, но тогда руководство «Манчестер Юнайтед» ответило отказом, так как времени на поиск замены практически не оставалось. С тех пор роль шотландца в команде не изменилась: он по-прежнему является игроком, чаще выходящим на поле со скамейки запасных. С учётом нехватки игрового времени, а также желания «Манчестер Юнайтед» летом получить средства на усиление команды, теперь шансы на заключение сделки значительно выросли.

В текущем сезоне Мактоминей принял участие в 32 матчах во всех турнирах в составе «Манчестер Юнайтед», забил два гола и отдал две голевые передачи.