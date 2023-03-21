Шалимов: переход на «осень-весна» себя не оправдал. Не увидели результатов в еврокубках

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Если эта тема возникает, то надо начинать чемпионат позже, чтобы команды не играли на таких полях, как сейчас. На мой взгляд, зима сдвинулась. Лет 15–20 назад в октябре было -10, а в марте было тепло — сейчас наоборот. То есть в декабре ещё можно играть, и не играть в конце февраля.

У меня нет ответа, надо переходить обратно или нет. Летом может встать проблема жары. Также может встать вопрос с болельщиками: летом многие в выходные уезжают на дачи. Однако если болельщиков будет, как сейчас, то этот вопрос не имеет смысла. Но низшие лиги пострадали. Точным плюсом такого перехода станет то, что мы будем начинать и заканчивать сезон на хороших полях.

Есть определённые минусы, но переход на «осень-весна» сильно себя не оправдал. Говорили, что улучшатся результаты в еврокубках — мы этого не увидели.

Надо понять смысл этих изменений. Нужно, чтобы сформулировали изменения, которые произойдут с переходом. Просто с переходом придётся опять сезон за полтора года проводить. Это замороченная история, просто нужно понять по срокам и суть изменений», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.