Шалимов: переход на «осень-весна» себя не оправдал. Не увидели результатов в еврокубках

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.
«Если эта тема возникает, то надо начинать чемпионат позже, чтобы команды не играли на таких полях, как сейчас. На мой взгляд, зима сдвинулась. Лет 15–20 назад в октябре было -10, а в марте было тепло — сейчас наоборот. То есть в декабре ещё можно играть, и не играть в конце февраля.
У меня нет ответа, надо переходить обратно или нет. Летом может встать проблема жары. Также может встать вопрос с болельщиками: летом многие в выходные уезжают на дачи. Однако если болельщиков будет, как сейчас, то этот вопрос не имеет смысла. Но низшие лиги пострадали. Точным плюсом такого перехода станет то, что мы будем начинать и заканчивать сезон на хороших полях.
Есть определённые минусы, но переход на «осень-весна» сильно себя не оправдал. Говорили, что улучшатся результаты в еврокубках — мы этого не увидели.
Надо понять смысл этих изменений. Нужно, чтобы сформулировали изменения, которые произойдут с переходом. Просто с переходом придётся опять сезон за полтора года проводить. Это замороченная история, просто нужно понять по срокам и суть изменений», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 марта 2023
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:15
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:16
-
17:00
-
16:44
-
16:42
-
16:40
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:21
-
16:12
-
16:10
-
16:02
-
15:55
-
15:52
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:17
-
15:13