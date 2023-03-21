Ди Лоренцо рассказал, что может позаимствовать у «Наполи» сборная Италии
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо рассказал, какие качества неаполитанской команды может позаимствовать сборная Италии.
«Это видно со стороны: помимо нашей игры, мы хорошо проводим время в «Наполи». Так было и в сборной на Евро, но некоторые результаты лишили нас лёгкости. Нам нужно снова найти этот энтузиазм. Случились негативные результаты, но теперь давайте оставим всё это позади», — приводит слова Ди Лоренцо La Gazzetta Dello Sport.
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы в 2021 году, однако не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года, уступив Македонии в стыковом матче (0:1). «Наполи» располагается на первой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А нынешнего сезона, опережая идущий вторым «Лацио» на 19 очков.
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