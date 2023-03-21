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Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции

Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил назначение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе капитаном национальной команды.

«Килиан Мбаппе — новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн — вице-капитан. Килиан отвечает всем требованиям, чтобы взять на себя эту ответственность. Он является ключевым элементом в команде и на поле», — приводит слова Дешама ESPN со ссылкой на Telefoot.

Первый матч для Мбаппе с капитанской повязкой пройдёт в пятницу, 24 марта. Нападающий будет выводить свою команду на матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы со сборной Нидерландов.

В составе сборной Франции Мбаппе становился чемпионом мира в 2018 году, а также доходил до финала чемпионата мира 2018 года.

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