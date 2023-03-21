Гаджи Гаджиев: между системами «весна-осень» и «осень-весна» принципиальной разницы нет

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о календаре российских футбольных лиг.

«Между системами «весна-осень» и «осень-весна» принципиальной разницы нет — просто первый круг переносится на второй, второй круг переносится на первый. Очень многое зависит от продолжительности сезона и от возможности играть: 10 месяцев, 11 месяцев или семь-восемь месяцев, как у нас. Это определяет многое. А что касается большой паузы, мы её никак сократить не можем — зимняя пауза неизбежна.

В своё время переход с «весна-осень» на «осень-весна» ничего не дал. Если смотреть результаты клубов до перехода и после, то убедимся в этом. Обратный переход тоже существенно ни на что не влияет. Аргументом может служить то, что в России много бюджетных команд: и бюджетное финансирование идёт не с сентября по август, а с января по декабрь. Данная ситуация во многом определяет характер планирования, селекционные и трансферные возможности. Также у команды, которая получает право на участие в евротурнирах, есть время для дополнительного укрепления состава и подготовки.

Ещё один фактор — Вторая лига. Если мы говорим, что все команды должны играть по одной системе и тем же срокам, то понятно, что летом надо играть, а не отдыхать — как у нас часто бывает. Мы не можем выбрасывать эти месяцы. Летняя пауза нужна со спортивной точки зрения, чтобы передохнуть и подготовиться. Но не такая длинная», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.