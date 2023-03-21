Ибрагимович — о сборной Швеции: я здесь для того, чтобы играть и приносить результаты

41-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал вызов в сборную Швеции для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командами Бельгии и Азербайджана.

«Если я буду чувствовать себя хорошо и меня выберет тренер, я помогу ему, команде и стране сделать всё возможное для победы. Поэтому я думаю, что в моём возрасте вы не можете думать о будущем, вы думаете о настоящем, даже если я и есть прошлое, настоящее и будущее.

Поражение от «Удинезе»? Я имел честь быть капитаном своей команды, но мы не победили, поэтому результат мог быть лучше, но матч показал, что я могу снова играть в футбол на самом высоком уровне.

Это важно для меня, потому что я здесь для того, чтобы играть и приносить результаты благодаря своему выступлению. Надеюсь, я смогу продолжать это делать, на данный момент я чувствую, что здоров», — приводит слова Ибрагимовича Reuters.

В последний раз Ибрагимович выходил на поле в составе сборной в марте 2022 года в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Польши (0:2).