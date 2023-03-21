Спортивный директор «Монако» провёл переговоры с «Ливерпулем»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл провел переговоры с «Ливерпулем». Об этом сообщает Get French Football News.

Спортивный директор «Ливерпуля» Юлиан Уорд планирует покинуть клуб после окончания сезона, о чём объявил в ноябре. «Ливерпуль» озаботился поисками нового сотрудника и провёл переговоры с Митчеллом. Пол хочет покинуть «Монако» по окончании сезона, несмотря на попытки клуба продлить контракт со специалистом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 28 играх. «Ливерпуль» находится на шестом месте английской Премьер-лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. Оба клуба завершили выступление в еврокубках нынешнего сезона.