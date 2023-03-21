«Тоттенхэм» заплатит Конте € 17 млн в случае увольнения

Стал известен размер возможной неустойки главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, сообщает 90min.

В случае увольнения клубу придётся заплатить специалисту сумму его годовой зарплаты — € 17 млн. Помимо ситуации с Конте, руководство «Тоттенхэма» обсуждает будущее футбольного директора Фабио Паратичи, который является фигурантом расследования ФИФА и УЕФА по делу о финансовых нарушениях «Ювентуса».

Напомним, после матча английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:3) Конте обвинил игроков в эгоизме и заявил, что они неспособны побеждать. После этого появилась информация, что руководство «Тоттенхэма» планирует уволить Конте во время паузы на матчи сборных. Это может произойти уже на этой неделе.