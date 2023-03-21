Шалимов прокомментировал волевую победу «Локомотива» над «Краснодаром» в матче РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал волевую победу «Локомотива» над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники уступали со счётом 0:2 после первого тайма, но смогли забить трижды после перерыва и добиться победы.
«Матч, в котором «Краснодар» проиграл всё в первые 10 минут второго тайма, когда упустил момент, когда «Локо» попёр эмоционально, плюс свою роль сыграли замены.
Гол, когда Дзюба отдал передачу — просто супер, уверен, Артём отдавал зрячую передачу. Шикарный момент был в конце у Пиняева, когда он обыграл нескольких и не рискнул бить с острого угла — на мой взгляд, стоило покатить, был бы вообще шедевр. Сергей молодец, сейчас в хорошем состоянии.
В общем, у «Локо» все молодцы во втором тайме, но огромные вопросы к «Краснодару» — команда пришла в себя только при счёте 2:2, пропустив два мяча за шесть минут», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 21 марта 2023
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