Валерий Гладилин — о системе проведения РПЛ: зачем в ущерб себе идти навстречу Европе?

Бывший российский футболист Валерий Гладилин высказался о системе проведения российских соревнований.
«Если говорить о чемпионате России в целом, то вернуться к системе «весна-осень» — правильно. Чемпионат идёт не только в высшей лиге, но и в Первой, и во Второй лигах. У нас большие регионы, и много таких, где весна приходит поздно. Не везде есть инфраструктура, чтобы были крытые манежи. Поэтому это важно в целях развития российского футбола.
А для высшей лиги можно сделать комбинированный вариант — надо подумать. Потому что здесь резкие переходы и бросания из одного в другое.
Тот переход, который делался с целью подравняться с Европой, сейчас не так целесообразно выглядит. Потому что сегодня это не столь важно. Особенно в условиях, где мы не играем в еврокубках. Зачем в ущерб себе идти навстречу Европе? Та смены системы была с одной целью — если в Европе играть, тогда надо по европейским лекалам», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 21 марта 2023
-
20:20
-
20:05
-
20:04
-
19:50
-
19:46
-
19:43
-
19:35
-
19:23
-
19:20
-
19:05
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:15
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:16
-
17:00
-
16:44
-
16:42
-
16:40
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:21