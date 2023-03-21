Валерий Гладилин — о системе проведения РПЛ: зачем в ущерб себе идти навстречу Европе?

Бывший российский футболист Валерий Гладилин высказался о системе проведения российских соревнований.

«Если говорить о чемпионате России в целом, то вернуться к системе «весна-осень» — правильно. Чемпионат идёт не только в высшей лиге, но и в Первой, и во Второй лигах. У нас большие регионы, и много таких, где весна приходит поздно. Не везде есть инфраструктура, чтобы были крытые манежи. Поэтому это важно в целях развития российского футбола.

А для высшей лиги можно сделать комбинированный вариант — надо подумать. Потому что здесь резкие переходы и бросания из одного в другое.

Тот переход, который делался с целью подравняться с Европой, сейчас не так целесообразно выглядит. Потому что сегодня это не столь важно. Особенно в условиях, где мы не играем в еврокубках. Зачем в ущерб себе идти навстречу Европе? Та смены системы была с одной целью — если в Европе играть, тогда надо по европейским лекалам», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.